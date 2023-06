Ligne Lyon-Turin : pourquoi ce projet ferroviaire controversé divise-t-il autant ?

L'objectif du projet est d'augmenter le fret ferroviaire, avec une circulation à double sens dans le tunnel et des voies dédiées des deux côtés des Alpes. La nouvelle ligne "permettra de délester les routes alpines d'un million de poids lourds et de réduire chaque année les émissions de gaz à effet de serre d'environ un million de tonnes d'équivalent CO2", soit "l'équivalent produit par une ville de 300.000 habitants", selon les données de Telt.

L'idée est aussi de favoriser le développement économique régional et de raccourcir le temps de trajet pour les passagers, en leur permettant de rallier Turin en 1h47 depuis Lyon en train, contre 3h47 actuellement, et Milan en 4h30 depuis Paris, contre environ 7 heures aujourd'hui. L'Union européenne juge ainsi le projet "essentiel", souhaite le "terminer au plus vite" et "penser cet investissement globalement", avec des "lignes d'accès modernes" aux deux sorties du tunnel. Quant au monde économique, il pousse activement pour l'infrastructure au nom du développement : le patronat italien avait fait état en 2019 de "50.000 emplois" liés au projet de son côté des Alpes.

En Italie, le Lyon-Turin est plébiscité par la plupart des forces politiques. Le chef du parti d'extrême droite la Ligue Matteo Salvini, vice-Premier ministre et ministre des Transports, pousse Paris à passer en pleine vapeur. En France, le projet est soutenu par le gouvernement et la région Auvergne-Rhône-Alpes. Lundi, le cabinet du ministre des Transports Clément Beaune a confirmé que Paris débloquera trois milliards d'euros de crédits pour les voies d'accès au tunnel "dès les projets de loi de finances de 2023 et 2024", selon Les Échos. Au niveau local, plusieurs élus soutiennent le projet, comme la députée LR de Savoie Émilie Bonnivard, ou le maire (sans étiquette) de Saint-Jean-de-Maurienne, Philippe Rollet. Ils ont tous deux participé jeudi à une manifestation de soutien devant la gare de la ville, qui a rassemblé environ 200 personnes.