Manque de neige dans les Alpes : comment les stations s'adaptent

À Saint-Pierre-de-Chartreuse, station iséroise de moyenne montagne, les responsables du domaine ont été contraints de retarder l'ouverture des pistes. À 900 mètres d'altitude, les températures très douces et l'absence de neige n'ont pas permis d'ouvrir pour le début des vacances scolaires, comme c'est le cas habituellement.

Cette situation n'est pourtant pas exceptionnelle, d'après Emmanuel Hermann, responsable du tourisme du Parc Naturel Régional de Chartreuse et ancien directeur de la station. "Nous avons déjà connu des saisons qui démarraient autour du 10 janvier. Nos équipes sont confiantes et nous serons prêts à ouvrir dès que la neige le permettra. Nous aurions préféré ouvrir plus tôt, comme ce fût le cas l'an dernier, mais parfois la saison commence tardivement et se poursuit plus longtemps, jusqu'à mi-mars", précise Emmanuel Hermann.