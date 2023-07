MaPrimeRenov' : le budget de l'aide à la rénovation augmenté de 66%

Plus d'1,5 million de Français ont bénéficié du dispositif depuis 2020, année de son lancement, pour plus de 5,6 milliards d'euros engagés, selon le ministre du Logement, Olivier Klein. Une "dynamique historique initiée sous le quinquennat précédent", avait-il soutenu à la mi-juin devant une commission sénatoriale. Dans un rapport, les parlementaires réclamaient par ailleurs l'accélération de la rénovation énergétique des bâtiments et une augmentation à 4,6 milliards d'euros en 2024 pour MaPrimeRenov'.