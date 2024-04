MaPrimeRénov' : les travaux en chute libre avant la simplification à venir

Au premier trimestre, les travaux dans les appartements et les maisons pour améliorer l'efficacité énergétique ont chuté. Une énième modification du dispositif d'aides mis en place par le gouvernement semble avoir perdu les Français. Ceux qui ont tout de même fait des travaux ont choisi d'investir dans des poêles à bois, avant la baisse des aides au 1er avril.

À partir du 15 mai, plusieurs mesures de simplification du dispositif MaPrimeRénov' entrent en vigueur. Vont-elles permettre de relancer les travaux de rénovation énergétique dans les appartements et les maisons ? C'est en tout cas l'espoir du gouvernement et des acteurs du bâtiment. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont réclamé ces simplifications pour augmenter le nombre de chantiers.

Car les derniers chiffres dévoilés cette semaine par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH), portant sur le premier trimestre 2024, ne sont pas bons : les travaux, issus de la réforme du dispositif au 1er janvier, ont chuté.

Ainsi, le nombre de rénovations d'ampleur, que le gouvernement souhaitait encourager dans l'idée que plusieurs types de travaux (isolation des fenêtres, des combles ou du sol, changement de système de chauffage, etc.) était plus efficaces pour faire des économies d'énergie, s'effondre.

Une baisse de plus de 40% des rénovations d'ampleur

En trois mois, 5584 rénovations d'ampleur ont été déployées, contre 9 855 au premier trimestre 2023, soit une baisse de plus de 40%. Celles-ci n'ont représenté que 7% des rénovations réalisées au premier trimestre 2024.

Mais ces grands travaux ont coûté plus cher en 2024 qu'en 2023. Ainsi, ils représentent "20% du montant des aides accordées avec 73,3 millions d'euros alloués à la rénovation d'ampleur", relève Effy, spécialiste de la rénovation énergétique, dans une note consacrée au sujet. "Une équation qui traduit les nouveaux montants actés par la réforme des aides", analyse l'entreprise.

Une baisse des pompes à chaleur, pourtant bien subventionnées

Dans le détail, le montant moyen pour ce type de grands travaux pour les ménages modestes et très modestes était de 40.000 euros au premier trimestre 2024, contre 15.590 euros en 2023. Pour les ménages intermédiaires et supérieurs, l'aide moyenne est de 25.000 euros (contre 7700 euros au premier trimestre 2024).

Autre baisse, celle des aides permettant de réaliser un geste de rénovation dans son foyer : elles ont diminué de 44% au premier trimestre, avec 72.459 logements concernés.

La réforme a en effet mis un coup d'arrêt aux aides pour financer les seuls travaux d'isolation, d'où la chute des travaux. Mais l'installation de pompes à chaleur (PAC) baisse aussi fortement alors que le dispositif subventionnait pourtant ce mono-geste.

Le poêle à granulés en tête

Autre effet des réformes : la baisse des aides de 30% pour installer des poêles à bois au 1ᵉʳ avril 2024 a boosté leur déploiement au premier trimestre 2024. "Le poêle à granulés sort grand gagnant de ce premier trimestre 2024 en devenant le premier geste financé par MaPrimeRénov’, détrônant au passage la PAC air/eau", note Effy, avant de conclure : "Alors que le gouvernement ambitionnait de rééquilibrer en 2024 le nombre de rénovations par geste et de rénovations d’ampleur, ce premier trimestre s’achève avec une baisse des premières… comme des secondes."

"Au final, c'est surtout la complexité et les modifications sur les modifications qui paralysent les Français", analyse un acteur du secteur.

Voici les modifications qui vont intervenir à partir du 15 mai :

- À partir du 15 mai et jusqu'au 31 décembre, il n'est plus obligatoire de faire un diagnostic de performance énergétique (DPE), jusqu'ici demandé pour obtenir la plupart des aides (et considéré comme freinant les chantiers).

- À cette date, il sera possible de bénéficier d'une enveloppe pour réaliser un unique geste d'isolation thermique, et ce, jusqu'au 31 décembre (alors qu'il fallait jusque-là impérativement changer son mode de chauffage).

- Cette possibilité de bénéficier du dispositif par geste est maintenue jusqu'au 31 décembre quelle que soit l'étiquette de performance énergétique de son logement. D'ici au 15 mai, les propriétaires de logements classés F ou G, les étiquettes les moins performantes, sont tenus de s'engager dans une rénovation d'ampleur.

- Pour justifier de la propriété d'un appartement ou d'une maison au moment de la constitution du dossier, il sera possible de fournir un compromis de vente à la place d'un acte de propriété si besoin.