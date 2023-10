Marineland d'Antibes : l'orque Moana meurt subitement, des analyses ordonnées

Ce décès est d'autant plus soudain que les orques vivent généralement plusieurs dizaines d'années. En captivité, certains spécimens ont atteint la cinquantaine. Troisième orque au monde née par insémination artificielle – et première en Europe –, Moana a toujours vécu au Marineland. Sa mère Wikie (22 ans) y vit encore, avec Inouk (23 ans) et Keijo (9 ans). Tous les trois sont nés dans le parc français.

En septembre, la cour d'appel d'Aix-en-Provence avait ordonné une expertise sur l'état de santé d'Inouk et Moana ainsi que sur les conditions de vie des orques du Marineland, à la demande insistante de l'association One Voice. Après cette décision en appel, le Marineland s'était engagé à collaborer. Il estimait alors que cela permettrait de "prouver son professionnalisme et son engagement" et de présenter "enfin des faits précis, objectifs et vérifiables et non pas basés sur des rapports établis par des militants".