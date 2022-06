Marseille : un immense paquebot bloqué par des militants anti-croisières

Ce mardi matin, aux alentours de 7h15, le navire de croisière Wonder of the Seas s'est retrouvé coincé à l'entrée du port de Marseille, empêché d'avancer par une vingtaine de militants écologistes des collectifs Stop Croisières et Extinction Rébellion, installés dans de petites embarcations.

Attachés à une cuve d'eau flottante, une douzaine de canoës s'étaient postés à l'entrée du port de croisière pour empêcher l'entrée du navire. Positionnés à bonne distance du navire, les militants ont fait en sorte qu’aucune manœuvre d’approche ne soit possible. Très vite, la gendarmerie maritime est intervenue et la capitainerie a interrompu tout trafic à cette entrée du port.

Plus de 6 000 passagers se trouvaient à bord du paquebot bloqué à bord du Wonder of the Seas, et plus de 2 000 étaient dans le second bateau bloqué, le MSC Orchestra.