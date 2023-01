Méditerranée : le "dragon jaune", cette épidémie venue d'Asie qui menace les agrumes

Les agrumes méditerranéens sous la menace du "dragon jaune" (HLB). Cette épidémie, fruit de la présence d'un insecte et d'une bactérie asiatique dévastatrice, fait peser un "risque majeur", avertissent des chercheurs dans une étude publiée dans la revue Frontiers.

L'Europe était, jusque-là, épargnée par ce fléau. Mais une équipe de chercheurs a découvert qu'un minuscule insecte observé depuis cinq ans en Espagne et au Portugal, le psylle africain Trioza erytreae, était capable de transmettre la bactérie à l'origine de la forme grave de la maladie du dragon jaune. Cette bactérie asiatique, baptisée CLas, est "celle qui fait le plus de dégâts, entraînant une mort très rapide des arbres", souligne Bernard Reynaud, auteur principal de l'étude mais aussi directeur d'une unité de recherche entre le Cirad et l'Université de la Réunion, à l'AFP.