Méga-bassines : le Convoi de l'Eau a rejoint la capitale ce samedi en milieu de journée

Parti de Lezay (Deux-Sèvres) le 18 août, le cortège, composé d'une centaine de cyclistes, avait atteint ce jeudi soir le siège de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne basé à Orléans, après avoir sillonné les Deux-Sèvres, la Vienne, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Loiret pour dénoncer "l'accaparement de l'eau" et son financement public. "On a proposé le dialogue, ils l'ont refusé. (...) La bataille, on ne va pas la mener ici. On va la mener comme on sait la mener depuis des années, sur nos territoires, là où on est les plus forts", a déclaré samedi matin Julien Le Guet, le chef de file du mouvement, sous les acclamations du public présent avant le départ en direction de Paris.