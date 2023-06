Méga-feux au Canada : les fumées des incendies arrivent en France

Si on s'en réfère à la carte animée (voir ci-dessus), le golfe de Gascogne - qui va de la pointe de la Bretagne au cap Finisterre - sera la porte d'entrée de ces fumées venues tout droit du Canada. "Attendez-vous à un ciel brumeux et à des levers et couchers de soleil vibrants à cause de la fumée en altitude", a expliqué Nahel Belgherze. Toutefois, la concentration "la plus épaisse" est "susceptible de se déplacer sur l'Irlande et le Royaume-Uni". "La majeure partie de la fumée devrait rester confinée à haute altitude", a-t-il ajouté. "Mais toute fumée qui parvient à se mélanger pourrait entraîner une réduction locale de la qualité de l'air."