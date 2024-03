Méga-golf dans les Pyrénées-Orientales : le recours des opposants rejeté au nom de son "caractère d'utilité publique"

Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté vendredi le recours contre le projet de golf de 160 hectares à Villeneuve-de-la-Raho. Selon la juridiction, la sécheresse que connait le département ne remet pas en cause le caractère d'utilité publique du projet. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a qualifié ce projet "d'anachronique" et doit recevoir la maire de la commune dans 15 jours.

La décision était attendue dans les rangs des opposants au projet de méga-golf à Villeneuve-de-la-Raho, dans les Pyrénées-Orientales, qui n'ont cessé de grossir ces dernières semaines. "Malheureusement, notre recours en référé a été rejeté", annonce vendredi matin le vice-président de l'association Agissons, Joan Nou, à TF1Info.

Dans la décision du tribunal administratif de Montpellier, que TF1 a pu consulter, la juridiction estime que "la situation hydrique et la disponibilité en eau que connaît le département des Pyrénées-Orientales ne peuvent constituer à elles seules un changement tel qu'il soit de nature à faire perdre au projet, apprécié globalement, son caractère d'utilité publique". Il n'y a donc pas, selon le tribunal, "de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales" autorisant le projet.

Je ne peux que comprendre l'émotion que suscite ce projet Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique

Les opposants ne comptent pas en rester là, et un recours sur le fond doit encore être examiné, ainsi qu'un pourvoi en cassation. Mais en l'état, les travaux pour construire ce futur complexe sur 160 hectares vont pouvoir reprendre. Le projet prévoit un club-house, un hôtel et 600 logements et doit être inauguré en 2026.

La taille a de quoi surprendre, quand on sait que la superficie moyenne des golfs de 18 trous en France est de 50 hectares, et que le département des Pyrénées-Orientales connait un état de sécheresse sans précédent. "Je ne peux que comprendre, dans un département où il n'a pas plu une goutte depuis deux ans, l'émotion que suscite ce projet communal", a d'ailleurs déclaré le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, dans Bonjour!, la matinale de TF1 cette semaine.

Il est allé plus loin jeudi lors d'une visite dans le département, qualifiant ce projet "d'anachronique". Il a convié la maire de la commune, la LR Jacqueline Irlès, le préfet des Pyrénées-Orientales et le promoteur de la société d'aménagement dans son bureau dans un délai de 15 jours.

Certains poussent pour l'abandon du golf, remplacé par une forêt, et le maintien du projet de logements qui y est associé, notamment des logements sociaux. Mais la maire et les acteurs économiques défendent les créations d'emplois liées au projet.