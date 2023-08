Mégafeux au Canada : le changement climatique a créé une "poudrière" propice aux incendies

La période de mai à juin a été la plus chaude enregistrée au Canada depuis le début des relevés en 1940. Les fortes températures ont entraîné la fonte rapide de la neige au mois de mai, permettant aux feux de se développer de façon précoce. Le pays connaît cette année la saison des feux la plus dévastatrice de son histoire. Plus de 1000 incendies sont actifs d'est en ouest, et plus de 15 millions d'hectares ont déjà brûlé, soit une superficie supérieure à celle de la Grèce. Cela représente déjà plus du double du précédent record enregistré sur une saison des feux complète - alors que celle-ci est encore loin d'être finie cette année. Environ 200.000 habitants ont dû être évacués, et quatre personnes sont décédées.