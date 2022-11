Chewing-gum ou mégot, lequel met le plus de temps à se décomposer ? Le 20h vous répond

On en voit tous les jours malheureusement : entre un mégot et un chewing-gum jeté par terre, lequel met le plus de temps à se dégrader dans la nature ?

C’est le chewing-gum ! Cinq ans en moyenne pour se décomposer, contre deux ans pour le mégot. Dans les deux cas, c’est très long, parce qu’ils contiennent tous les deux des dérivés du pétrole. Et ce n’est pas le seul point commun de ces déchets : ce sont aussi les plus jetés dans la nature, souvent de manière anodine.

"Chaque année, 7,7 milliards de mégots de cigarettes sont jetés dans l’espace public", rappelle l’Agence pour la transition écologique.

Et le problème, c’est qu’un mégot contient près de 4000 substances chimiques et potentiellement toxiques pour la nature, détaille l’Institut national de l’environnement industriel et des risques (Ineris) dans cette étude.