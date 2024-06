La pollution médicamenteuse est un danger croissant pour les écosystèmes. Une récente étude pointe l'effet de substances comme la méthamphétamine ou les anti-dépresseurs sur les populations de poissons et d'oiseaux marins. Face à ces dangers, les scientifiques appellent à réformer d'urgence l'industrie pharmaceutique pour préserver ces fragiles écosystèmes.

Des truites brunes accros à la méth, des perches apathiques sous anti-dépresseurs… Des situations absurdes et qui peuvent prêter à sourire, pourtant bien réelles et dangereuses pour nos écosystèmes. Connue depuis plusieurs années, la pollution médicamenteuse représente une menace croissante pour la nature et les animaux. C'est l'alerte lancée dans une étude publiée début juin dans la revue Nature Sustainability. Selon les 17 scientifiques à l'origine de ces recherches, la présence de drogue dans l'environnement entraîne des changements surprenants chez plusieurs animaux.

"La contamination généralisée des écosystèmes par des ingrédients pharmaceutiques actifs constitue une menace sérieuse pour la biodiversité, les écosystèmes et la santé publique", alertent les scientifiques, qui estiment qu'il est "urgent d'agir pour concevoir des médicaments plus écologiques qui conservent leur efficacité tout en minimisant leur impact sur l'environnement".

Des populations de vautours décimées

L'étude de Nature Sustainability montre, par exemple, que les femelles étourneaux ayant ingéré du Prozac, présent dans les eaux usées, deviennent moins attirantes pour des partenaires potentiels alors que les mâles sont plus agressifs et chantent moins pour séduire et se reproduire que leurs homologues sains. Pour les poissons, la pilule contraceptive a notamment entraîné un effondrement de certaines populations, des poissons mâles ayant développé, sous l'effet de ce contraceptif, des organes femelles.

Interrogé dans The Guardian, l'un des auteurs de l'étude, Michael Bertram, professeur assistant à l'Université suédoise des sciences agricoles, prend également l'exemple du Diclofénac, un anti-inflammatoire couramment administré dans le bétail en Asie du Sud et qui, entre 1992 et 2007 a entraîné une chute de plus de 97% des populations de vautour en Inde.

Des poissons qui se laissent dévorer

Selon une étude publiée en juin 2022, plus de 40% des cours d'eau à travers le monde pourraient contenir des quantités dangereuses de médicament. Un rapport, publié en 2017, avait également mis en évidence que certains poissons sous anti-dépresseurs perdaient tout instinct de survie et ne fuyaient plus à l'approche de leurs prédateurs. Des contaminations dangereuses provoquées par le rejet de produits pharmaceutiques dans l'eau au cours de leur production et passant à travers les traitements des stations d'épuration conventionnelles, mais aussi par la consommation humaine, sous forme de comprimés, qui ne se décomposent pas entièrement dans le corps et se retrouvent ensuite libérés dans l'environnement.

Des substances qui entraînent de "tels changements dans la survie et la reproduction des espèces exposées aux ingrédients pharmaceutiques actifs" qu'ils auront "inévitablement des effets en cascade sur l’écologie et l’évolution des populations et des communautés d’animaux sauvages, entraînant potentiellement des déclins de population et des extinctions locales", préviennent les auteurs de l'étude qui estiment également que "même les espèces non exposées peuvent être affectées par des effets indirects tels que la réduction de la disponibilité des proies ou l'augmentation de la concurrence".