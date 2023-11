Métaux critiques : les SUV électriques vont-ils miner la transition écologique en France ?

D'où l'alerte lancée par le WWF sur la production de SUV en France, dont les ventes ont représenté, en 2022, 41% de tous les véhicules électriques mis sur le marché. Des voitures de plus d'1,6 tonne qui nécessitent, pour leur construction, trois fois plus de cuivre et d'aluminium et cinq fois plus de lithium, de cobalt et de nickel qu'une petite citadine électrique. L'ONG pointe ainsi la "menace" que représente "l'augmentation continue du poids des voitures, sous l'effet de la progression des ventes de SUV". Car plus une voiture est lourde - le poids moyen de celles commercialisées en France a augmenté de 100 kg entre 2020 et 2022 - plus les batteries qui les équipes sont imposantes. Au point que la demande en lithium, cobalt ou nickel pour les construire pourrait être multipliée par 30 en à peine 20 ans.

Et la France fait figure de mauvais élève dans ce domaine. "Si tout le monde consomme comme nous, on va clairement dans le mur", prévient auprès de TF1info Jean Burkard, directeur du plaidoyer au WWF France. En clair, pointe le rapport, "si le monde entier achetait autant de SUV électriques que les Français, l'industrie minière ne produirait pas assez de métaux critiques, à la fin de la décennie, pour répondre à la demande primaire mondiale de lithium, nickel, cuivre et cobalt". Au point que la France pourrait, à l'avenir, avoir à "faire une croix sur des infrastructures plus essentielles", alerte le représentant de l'ONG.