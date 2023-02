Nouvelle alerte climatique : pourquoi les étés 2023 et 2024 pourraient être encore plus chauds

Le phénomène El Niño, et sa petite sœur La Niña, sont liés au déplacement des masses océaniques du Pacifique tropical. Un épisode La Niña se produit lorsque les vents alizés se durcissent et provoquent la remontée d'eaux profondes, plus froides, dans le Pacifique, qui tempèrent la météo terrestre. À l'inverse, lors d'un El Niño, les alizées faiblissent et les eaux chaudes s'écoulent vers l'est et amorcent la phase chaude de ce que l'on appelle également ENSO. Sans explication précise, l'un ou l'autre de ces phénomènes se déclenchent tous les deux à sept ans. Au cours du XXe siècle, on a recensé 17 épisodes modérés à fort de la Niña et 23 pour El Niño.

"Un phénomène El Niño fait augmenter la température globale de 0,2°C", détaille pour TF1info Juliette Mignot, chercheuse à l'Institut Pierre Simon Laplace. Et ce qui inquiète les scientifiques, c'est l'apparition de ce phénomène conjugué au changement climatique induit par l'activité humaine. "Quand on sait que l'année 2022 était à +1,11°C par rapport à la période préindustrielle, on pourrait facilement arriver à +1,4 ou +1,5°C juste en raison du fait qu'El Niño vient se rajouter au changement climatique". D'autant plus inquiétant que ces trois dernières années, le globe a battu des records de températures alors "qu'on avait plutôt un phénomène de variabilité naturelle qui jouait avec nous, parce qu'on était davantage vers du froid avec le phénomène La Niña".