Vague de chaleur : le gouvernement appelle les préfets à la mobilisation

Afin de relayer au mieux les informations, il invite également les représentants de l'Etat à se rapprocher des maires et des élus locaux, ainsi que des acteurs sur le terrain comme les principales structures d'accueil et d'accompagnement des personnes vulnérables et des organismes socioprofessionnels.

Une autre recommandation concerne les métropoles - où les populations devraient être davantage touchées par des températures élevées. Gerald Darmanin préconise "la mise en place d'îlots de fraîcheur".