Chaleur inhabituelle et manque de pluie : la France déjà sous la menace de la sécheresse en 2024 ?

Selon les données communiquées par Météo-France, le mois de septembre a été le plus chaud jamais mesuré dans le pays. Une chaleur "inhabituelle et exceptionnelle", a pointé l'organisme, qui s'est poursuivie sur la première quinzaine d'octobre, avec des températures de plus de 30°C enregistrées sur les 10 premiers jours du mois, et couplée avec un manque de précipitations, favorisant un assèchement des sols.

Le début de la période de recharge des nappes phréatiques, cruciale dans l'optique de 2024, est ainsi "très incertain pour le mois d'octobre", prévient le BRGM. Car plus les températures restent douces, plus la végétation consomme de l'eau, plus la période de recharge est retardée. Un déficit qui, au fer et à mesure qu'il se creuse, devient de plus en plus difficile à compenser en vue de l'année prochaine. Et l'organisme d'avertir : "Sur les nappes affichant des niveaux très bas à l'étiage", période où les niveaux sont les plus bas avant l'entame de la recharge, "il semble très peu probable de compenser les déficits accumulés depuis plusieurs années et de retrouver des niveaux au-dessus des normales en 2024". Une situation qui pourrait devenir habituelle dans les années à venir, le changement climatique dû aux activités humaines amplifiant les périodes de sécheresse.