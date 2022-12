L'année 2022 est la plus chaude jamais enregistrée au Royaume-Uni

Côté britannique, l'année 2022 avait débuté avec un 1er janvier aux températures record, avec plus de 16 degrés relevés à Londres. Chaque mois de l'année - à l'exception de décembre - a ensuite connu des températures moyennes supérieures aux normales de saison, est-il ajouté. En juillet, les températures avaient dépassé les 40 degrés pour la première fois au Royaume-Uni (40,3 degrés relevés le 20 juillet). Il s'agit du mois le plus sec jamais enregistré dans de nombreuses régions du sud et de l'est de l'Angleterre, contraignant les autorités à instaurer des restrictions d'eau par endroits.

Par endroits, il n'est pratiquement pas tombé une goutte en juillet. Faute de fraîcheur et de pluie, les parcs britanniques, pourtant connus pour leur vert éclatant tout au long de l'année, arboraient cet été des pelouses complètement grillées et de nombreux arbres ont perdu leurs feuilles dès le mois d'août. Le phénomène a été qualifié de "faux-automne" avec un passage des arbres "en mode survie", selon le Horniman Museum and Gardens à Londres.

La multiplication des vagues de chaleur est une conséquence directe du réchauffement climatique selon les scientifiques, les émissions de gaz à effet de serre augmentant à la fois leur intensité, leur durée et leur fréquence. En France, l'année qui s'achève restera également comme l'année la plus chaude jamais enregistrée, avait indiqué Météo-France dès fin novembre.