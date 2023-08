De 29 à 15°C : qu'est-ce que l'"upwelling", qui fait brutalement chuter la température en Méditerranée ?

Comment expliquer ce changement brutal ? Le responsable est connu des habitués de la Méditerranée : l'"upwelling". Ce phénomène s'explique par l'éloignement des eaux chaudes du littoral vers le large, à cause d'un fort mistral depuis la terre. Ce courant d'air fait remonter l'eau froide située en profondeur, tout en éloignant l'eau chaude, ce qui entraîne un brusque refroidissement de la température de l'eau. Par conséquent, plus le vent est fort, plus le phénomène est important et l'eau froide.

Le golfe du Lion est particulièrement exposé à l'"upwelling", en raison du mistral et de la tramontane. Et l'effet est immédiat : l'eau peut perdre 4 à 5 degrés en seulement quelques heures. L'"upwelling" n'est pas associé qu'à la mer et les océans, on peut le retrouver dans les lacs. Le lac Léman y a été récemment confronté. Un fort vent a fait baisser les températures de près de 6 degrés en quelques jours.