L'Antarctique 30°C au-dessus de la normale cette semaine

Cette vague de chaleur dans l'est de l'Antarctique intervient alors que fin février, la banquise de l'Antarctique avait atteint sa superficie la plus petite enregistrée depuis le début des mesures satellites en 1979, avec moins de 2 millions de km², selon le centre de recherche américain National Snow and Ice Data Center.

Même s'il n'est pas possible au moment précis où un événement se produit de l'attribuer au changement climatique, un des signes les plus clairs du réchauffement de la planète est la multiplication et l'intensification des vagues de chaleur. Les pôles se réchauffent encore plus vite que la moyenne de la planète qui a gagné en moyenne environ +1,1°C depuis l'ère pré-industrielle.