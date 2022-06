Comment la canicule frappe de plein fouet les quartiers populaires

Face à la chaleur, tout le monde n’est pas logé à la même enseigne. Le thermomètre dépasse largement les 40°C en France cette semaine et certains territoires souffrent plus que d’autres. C’est le cas des villes, dont l’architecture n’a pas été pensée pour faire face à des périodes de canicule. Mais plus encore des quartiers denses et minéralisés, sans le moindre parc ou végétation. Il s’agit du cœur des villes mais aussi des quartiers populaires, où le béton est omniprésent et a pour effet de retenir la chaleur. Et ils échappent encore aux plans de végétalisation et d’adaptation au changement climatique, alors que les municipalités commencent à repenser l’espace des centres-villes.