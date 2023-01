Record de douceur, déficit de pluviométrie... 2022, une année de folie climatique en France

Météo-France rappelle que le pays a enduré trois vagues de chaleur au cours de l'été 2022, la première commençant dès le mois de juin et battant de nombreux records de température. "On a par exemple mesuré les 40 °C les plus précoces jamais relevés avec plus de 40°C à Saint-Jean-de-Minervois (34) le 16 juin. Jamais auparavant une telle chaleur n’avait été observée si tôt dans la saison en France continentale." Au total, 33 jours de vagues de chaleur ont été rapportés sur cet été-là, le deuxième le plus chaud en France.