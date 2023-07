"Températures normales pour un été" : le ministre Marc Fesneau repris de volée par des climatologues

Une déclaration qui passe mal. Invité ce samedi au micro de France Inter, le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, a estimé que les températures vécues depuis le début de la période estivale étaient "assez normales". "On n'a pas eu des températures extrêmes, on a plutôt des températures assez normales pour un été, au fond", a-t-il assuré.

Des propos qui ont suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux. Y compris parmi la communauté scientifique, dont Valérie Masson-Delmotte, membre du Haut Conseil pour le Climat et co-présidente d'un des groupes de travail du Giec. Selon Météo-France, "le mois de juin a été 2,6°C au-dessus des normales" et "le deuxième mois de juin le plus chaud après 2003", fait-elle valoir.