Pourquoi la Seine est-elle moins impactée par la sécheresse que d'autres fleuves ?

Le département de Paris est bien placé en vigilance sécheresse depuis le 2 août, le débit du fleuve atteignant même son seuil de vigilance (81 m3/s). Celui-ci n'entraîne cependant pas de restrictions de navigation et depuis, le débit de la Seine est remonté. Il oscille désormais entre 100 et 130 m3/s, permettant de maintenir le niveau du fleuve. La navigation sur la Seine n'est donc pas perturbée.

Cette moindre incidence de la sécheresse sur la Seine s'explique pour deux raisons. Dans le bassin de la Seine, les fleuves et rivières sont aménagés pour la navigation, ce qui a entraîné la mise en place de barrages mobiles de navigation. Ceux-ci permettent de gérer et de maintenir le niveau d'eau. Par ailleurs, la Seine dispose également de quatre grands lacs-réservoirs, gérés par l’établissement public Seine Grands Lacs, qui sont situés sur la Marne, l’Aube, l’Yonne et la Seine en amont.

Ces réservoirs font du soutien d’étiage : ils stockent l’eau pendant les périodes de crues en hiver, et à l’inverse en été, la libèrent. "Grâce à ces deux facteurs (l’aménagement des fleuves et le soutien d’étiage), le tourisme et le transport de marchandises sur la Seine sont peu impactés", fait savoir l'opérateur Voies navigables de France. Le maintien de cette ligne d'eau permet par ailleurs de préserver les milieux naturels, l'approvisionnement en eau potable ou encore, l'irrigation.