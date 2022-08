Doit-on s'attendre à des épisodes de pluies intenses à l'automne, après les fortes chaleurs de l'été  ?

Or, ces températures élevées sur une grande période de temps qui conduisent à des canicules marines, ont une influence sur les conditions météorologiques. Si elles se poursuivent en septembre-octobre, elles pourraient s'avérer annonciatrices d'événements de pluie extrêmes.

À cette période, les conditions sont déjà propices à des phénomènes orageux et à de fortes pluies localisées. Ces épisodes naissent lorsque le vent chaud et humide en provenance de la mer Méditerranée se dirige vers le nord et bute contre un arrière-pays montagneux et un air froid, présent en altitude. Le contraste engendre alors de fortes précipitions.

Avec l'actuelle canicule marine, ce phénomène pourrait être amplifié du fait d'une forte évaporation de l'eau et la formation d'une masse d'air chaud et humide au-dessus de la mer. "Plus l'air qui vient de la mer est chaud et humide, plus on a un système orageux qui est intense", alerte ainsi Cindy Lebeaupin-Brossier, chercheuse au CNRS au Centre national de recherche météorologique.