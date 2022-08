Météo : quelles sont les régions les plus touchées par les orages en France ?

La grêle, la pluie et la foudre se sont abattus quasiment partout dans l'Hexagone à la suite des fortes chaleurs qui ont rythmé la première moitié du mois d'août.

Mais quelles sont les régions les plus touchées en France ? Selon Météo-France, les orages sont plus fréquents dans le sud du pays, et notamment en Aquitaine, en Corse et dans les Alpes-Maritimes, peu importe la période et toute année confondue. En moyenne, on y dénombre plus de trente jours d'orages par an. En 2020 et en 2021, c'était le Gard qui était le plus touché par la foudre. Un an plus tôt, les Alpes-de-Haute-Provence.