"Une casserole qui chauffe" : C'est quoi le phénomène de dôme de chaleur ?

C'est quoi un dôme de chaleur ?

Le terme est très récent. Il est apparu avec la vague de chaleur au Canada durant l'été 2021. Mais le phénomène est toujours le même : à un moment donné, un anticyclone de blocage persiste à un même endroit et provoque la stagnation des masses d'air. Dans cette zone de haute pression, se créée également une autre manifestation météorologique : la subsidence. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du dôme, l'air descend, se comprime et fait augmenter les températures. Autre effet : les perturbations qui viennent de l'Atlantique et qui porteraient de l'humidité, de la fraicheur, sont obligées de tourner autour de la zone de haute pression. C'est donc pour cela qu'on appelle cela un blocage, car les vents sont bloqués. Le système de dôme agit comme un couvercle sur une casserole qui chauffe.

Est-ce que le réchauffement climatique accentue ces phénomènes météorologiques ?

Des études sont en cours, mais on observe déjà que ces vagues de chaleur ont fortement augmenté ces dernières années. Et l'influence humaine a un rôle, oui. Mais se posent alors plusieurs questions : est-ce que c'est toute la dynamique météorologique qui est en train de changer ? Est-ce qu'on arrive vers une météo qu'on n'a jamais vue auparavant ? Ou alors, est-ce que la météo n'a pas changé, mais qu'elle est en moyenne plus chaude en raison du réchauffement climatique ? Si l'on décrète qu'à partir de 35° C, c'est un dôme de chaleur, on les dépassera effectivement plus fréquemment.