Canicules urbaines : planter des arbres aujourd'hui pourraient sauver des vies demain

"Notre objectif est d'informer les politiques et les décideurs locaux sur les avantages de l'intégration stratégique de l'infrastructure verte dans la planification urbaine afin de promouvoir des environnements urbains plus durables, résilients et sains", détaille la scientifique. En avril dernier, le 3e rapport du Giec incitait déjà les villes à verdir leurs rues et à construire des quartiers dans lesquels tout véhicule pouvait être banni en privilégiant les mobilités douces. Le but : réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre des zones urbaines, qui représentent environ 70% des émissions totales sur Terre, alors que près de sept milliards citoyens devraient être citadins d'ici 2050.

Une adaptation d'autant plus importante qu'en raison du réchauffement climatique d'origine humaine, l'augmentation des températures se fait déjà largement ressentir dans le monde et en Europe. Déjà l'année dernière, l'Europe a connu l'été le plus chaud jamais enregistré et la deuxième année la plus chaude de son histoire. Ces dernières décennies, dans le monde entier, des vagues de chaleur ont atteint des pics record et leur durée s'est allongée.