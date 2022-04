Vague de chaleur extrême en Asie du Sud : une région bientôt invivable pour ses habitants ?

Or, la hausse des températures menace la région qui est l'une des plus peuplées au monde. D'autant qu'en Inde comme au Pakistan, des millions de personnes n'ont pas accès à la climatisation et sont susceptibles de souffrir de ces chaleurs extrêmes. "La canicule est un inconfort théorique pour certains d'entre nous qui passent d'une maison climatisée à une voiture climatisée, puis à un bureau climatisé. Mais c'est une question de vie ou de mort pour une personne pauvre, dépendante du travail manuel et vivant dans une maison dans un bidonville urbain ou un village", alertait dans Times of India, Chandra Bhushan, un des plus grands experts de l'environnement et du changement climatique en Inde.