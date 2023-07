"Nuits tropicales", records de chaleur... Les montagnes françaises elles aussi en surchauffe

Ces températures ont été enregistrées alors que plusieurs départements avec du relief sont concernés par une vigilance orange canicule. C'est le cas des Alpes-Maritimes, mais aussi des Alpes-de-Haute-Provence, des deux départements corses et des Pyrénées-Orientales, laissant penser que de nouveaux records nocturnes pourraient être enregistrés lors des nuits à venir. Les montagnes sont particulièrement impactées par le changement climatique. Le réchauffement des températures y est ainsi entre 1,5 et 2,6 fois plus élevé que dans la moyenne de l’hémisphère nord, depuis le début du XXe siècle.