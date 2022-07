Microplastiques : la grande majorité des bouteilles d'eau en contiennent, alerte une étude

L'impact sanitaire de l'accumulation des microplastiques dans l'organisme humain est de plus en plus étudié par la communauté scientifique, mais "aucune étude à grande échelle et approfondie n'a encore été réalisée sur le sujet", regrette l'association.

En revanche, les risques pour l'environnement sont, eux, bien réels et documentés, précise Agir pour l'environnement, qui critique le faible taux de recyclage de ces bouteilles en plastique (57% des bouteilles en plastiques ont été recyclées en 2019, selon l'Ademe). "On aimerait nous faire croire que la solution au fléau du plastique passe par le recyclage. Or, en dehors des bouteilles et flacons, moins de 3% des plastiques sont réellement recyclés", dénonce-t-elle.