Moins 75 degrés : un record de froid a-t-il été battu en Antarctique ?

"Rien n’indique qu’on ne peut pas avoir un événement froid dans une zone comme l’Antarctique", ajoute le glaciologue, a fortiori du côté de la station de Vostok, qui se situe en Antarctique de l'Est. Il s'agit d'une zone "très particulière", confie-t-il, la partie "la plus large, la plus grosse" du continent, "un gigantesque plateau, à très haute altitude et où il fait très froid". À cela s'ajoute un "phénomène de continentalité", une distance très importante avec les océans. Sans oublier la "nuit polaire" qui s'impose à de telles latitudes. "L’hiver, les températures descendent très très bas", constate Vincent Favier.

En résumé, il n'est donc pas très surprenant d'observer un pic de froid intense dans la région, bien que celui-ci arrive plus tôt qu'à l'accoutumée. Alors que les experts du climats prédisent une multiplication des événements climatiques extrêmes à l'avenir, faut-il s'attendre à ce que les records de froid soient plus fréquents, à l'instar des très fortes chaleurs ? "Normalement, ce que nous donnent les modèles, c’est plutôt une diminution des extrêmes froids", note le scientifique. "C'est d'ailleurs assez logique puisque vous avez des moyennes en augmentation". Ce qui est "surtout marquant en Antarctique", tranche Vincent Favier, "c’est que l’on a vu se multiplier les événements chauds, y compris dans cette région de Vostok". Des anomalies "majeures, de l’ordre de 40 degrés" ont été enregistrées l'an passé, que les chercheurs analysent comme une conséquence vraisemblable du changement climatique observé à l'échelle de notre planète.