Cette Coupe du monde va-t-elle émettre "18 millions de tonnes de carbone", comme le déplore Sandrine Rousseau ?

Contactée, la députée de la Nupes nous a redirigé vers un article de presse, qui attribue ces 18 millions de tonnes de CO2 à un calcul fait par Carbon Market Watch. En effet, cette ONG belge s'est penchée sur les chiffres communiqués par la Fédération internationale de football (Fifa), avant le début de la compétition. D'après les organisateurs, le mondial de football émettra quelque 3,6 millions de tonnes de CO2. Mais dans un rapport publié en juin, et mis à jour en octobre, Carbon Market Watch estime ainsi que l’empreinte carbone officielle reste sous-évaluée et que la neutralité, promise par les organisateurs, ne sera pas au rendez-vous. Nous nous étions d’ailleurs penchés en détails sur cette neutralité carbone affichée par le Qatar et la Fifa.