Mont-Blanc : un fragment de glacier menace de se détacher, 70 personnes évacuées

Plusieurs routes qui mènent à la vallée du Val Ferret ont, d'ores et déjà, été fermées et des évacuations sont en cours. Elles concernent pour l'instant environ 70 personnes (quelques résidents et des touristes), situées sur une "zone rouge" en contrebas.

Une première prise en charge, en collaboration avec la Croix-Rouge locale, s'effectue dans la patinoire de Courmayeur. Le maire, Stefano Miserocchi, a déclaré à ce sujet : "Pour les habitants (évacués), nous allons évaluer les solutions à trouver" tandis que "les touristes devront trouver d'autres solutions". A noter que les autres personnes se trouvant en dehors des zones à risque peuvent choisir de rester "si elles se sentent autonomes pendant au moins trois jours".