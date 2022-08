Montagne : vivez un baptême de l'air sur le toit de l'Europe

Le petit avion monomoteur semble dérisoire face à l'immensité du massif alpin. L'appareil serpente entre les murailles de pierre, vole au ras des dentelles de roche, surplombe les glaciers. Vingt minutes après le décollage d'Annecy, Nicolas et ses deux passagers ont atteint leur objectif : déjà à 3000 mètres d'altitude, ils s'approchent déjà du Mont-Blanc. Un cameraman de TF1 a embarqué avec Laetitia et Laurent pour leur première fois à bord d'un avion, qu'ils ont choisi d'effectuer dans un des plus beaux cadres du monde.