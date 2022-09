Charles III, roi de la cause écologiste ?

Cette même année, le fils de la reine Elisabeth II s'est également attaqué à l'une des industries le plus polluantes au monde : le commerce du textile. Soutenue par son association The Prince's Foundation, une collection de mode durable composée de dix-huit pièces, en partenariat avec le site de vêtements en ligne Yoox Net-A-Porter, est lancé. Dotées d'une identité numérique, il est alors possible de retracer l'histoire du produit, ses matériaux, ou encore l'artisan à l'origine de la création.

La crise du Covid-19 a renforcé ses convictions environnementales. Le Roi Charles III a lancé sa chaîne de télévision dédiée aux innovations vertes et idées inspirantes pour ouvrir définitivement la voie à un mode de vie plus viable. C'est sans compter les nombreux ouvrages dont il est l'auteur, ses parrainages dans diverses associations, et des levées de fonds pour le climat.