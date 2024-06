Le saumon est le troisième poisson le plus consommé en France. Des animaux qui proviennent principalement de fermes aquacoles situées en Norvège. Des élevages pointés du doigt pour leur impact sanitaire et environnemental.

C'est l'un des produits de la mer préférés des Français. Mais le saumon atlantique d'élevage de Norvège est au cœur de la tourmente. Selon un rapport publié par le Norwegian Veterinary Institute en mai, l'an dernier, près de 63 millions d'animaux - soit un poisson sur six - sont morts prématurément dans les immenses fermes aquacoles des fjords du pays scandinave. Un record pour le plus gros producteur mondial de saumon atlantique, qui assure plus de la moitié de la production à travers le monde.

En 2023, les fermes norvégiennes ont ainsi connu un taux de mortalité sans précédent de 16,7%, contre 16,1% en 2022. Un chiffre en constante augmentation, alors que le modèle norvégien est largement remis en cause par les ONG de défense de l'environnement pour son coût écologique, mais aussi des questions sanitaires. Explications.

Des poissons malades dans nos assiettes ?

Selon le rapport du Norwegian Veterinary Institute, les élevages de saumon norvégiens sont particulièrement touchés par les maladies (38% des poissons morts), mais aussi les blessures occasionnées lors d'opérations visant à les débarrasser des poux de mer (33%), des parasites qui se nourrissent de leur hôte. Si les poissons morts prématurément sont généralement récupérés et transformés en aliments pour animaux ou en biocarburants, certains pourraient atterrir directement dans nos assiettes, parfois même sous le label "supérieur".

"Je vois en vente du poisson que moi-même je ne mangerais pas", a ainsi témoigné en novembre sur la NRK l'ex-cheffe qualité dans un abattoir, Laila Sele Navikauskas. L'an dernier, l'autorité norvégienne de sécurité alimentaire a même relevé des irrégularités dans un élevage de saumon atlantique inspecté sur deux, avec des poissons blessés ou présentant des malformations illégalement exportés. Le groupe SalMar, numéro deux mondial du secteur, a d'ailleurs été condamné en juin 2023 à une amende record de 1,7 million de couronnes après une visite inopinée. Des écarts dénoncés par l'organisation Sjømatbedriftene qui représente les petits producteurs - globalement jugés plus vertueux - qui fustige des écarts "totalement inacceptables".

Maltraitance animale

Si les experts ont assuré que ces éléments ne posaient pas de risque pour la santé humaine, ces révélations montrent une dégradation de la qualité du saumon norvégien vendu à travers le monde. Un enjeu de taille pour Oslo, alors que les exportations de ce poisson ont rapporté 10 milliards d'euros à la Norvège l'an dernier avec 1,2 million de tonnes vendues. L'enjeu se situe aussi dans les assiettes des consommateurs français, l'Hexagone étant le troisième plus grand importateur de saumon atlantique de Norvège, selon les chiffres communiqués à TF1info par le Norwegian Seadfood Council, avec 109.323 tonnes achetées en 2023 pour des dépenses de 10,9 milliards de couronnes norvégiennes (environ 9,5 millions d'euros). La France se place ainsi derrière la Pologne et le Danemark, mais devant les Pays-Bas, l'Espagne et les États-Unis.

Norwegian Seafood Council

Inquiétant, d'autant que les fermes norvégiennes sont également pointées du doigt pour les conditions de vie de ces poissons migrateurs, qui, à l'état sauvage, peuvent parcourir plus de 100 km par jour pour quitter la mer et remonter les rivières jusqu'à leur site de reproduction. En élevage, l'animal doit naviguer dans des bassins fixes où il est entassé avec des milliers de congénères, avec, en moyenne, 80 kg de saumon par mètre cube d'eau, ce qui accélère la propagation des maladies et augmente les taux de mortalité.

Des animaux qui sont aussi soumis à un stress constant : durant la première phase de son élevage en eau douce, un saumon subit des changements de température et de lumière pour accélérer son développement. Si à la vie sauvage le poisson atteint son stade adulte entre deux et six ans, la période est raccourcie entre six mois et un an dans les fermes intensives. Des données dénoncées par les ONG de défense de l'environnement et des animaux, la branche norvégienne du mouvement Amis de la Terre pointant une "industrialisation" trop poussée. "Nous avons génétiquement créé un poisson d'élevage qui a de mauvaises capacités de survie et qui meurt d'une combinaison de stress et de mauvais gènes parce qu'il a été sélectionné pour croître le plus vite possible et a subi un changement brutal de sa diète", affirme ainsi le responsable de l'association, Truls Gulowsen, à l'AFP.

Des poissons qui mettent l'océan en danger ?

Pour tenter réduire les (très) coûteuses pertes dans les élevages - en Norvège l'an dernier, elles sont estimées à 2 milliards d'euros de manque à gagner - d'importantes quantités d'antibiotiques sont utilisés dans les bassins, contaminant ainsi les eaux alentours. "Afin de réduire le risque élevé de maladies et de parasites, des aliments, produits chimiques et antibiotiques sont ajoutés dans l’eau sur le lieu d’aquaculture. Ces substances modifient les interactions de la chaîne alimentaire et impactent les populations sauvages", pointe ainsi le WWF dans son guide sur les produits de la mer. Par ailleurs, l'accumulation des excréments des poissons dans les bassins appauvrissent les fonds marins, et les écosystèmes qui y vivent, si bien que les zones d'installation des fermes aquacoles sont qualifiées de "zones mortes".

Enfin, certains saumons s'échappent des bassins disposés en mer, se reproduisant avec des saumons sauvages, affaiblissant l'espèce, déjà en danger. Ils peuvent également leur transmettre des maladies et accélérer, notamment, le développement des poux de mer qui "constituent un exemple de maladie qui s'est propagée rapidement au sein des espèces sauvages via des sujets d'élevage qui s'étaient échappés de leur cage", pointe le WWF. À l'état sauvage, le saumon d'Atlantique est ainsi considéré depuis la dernière COP comme une espèce "quasi menacée", sa population ayant reculé de 23% en 15 ans, en raison du changement climatique.

Autant de données qui poussent la filière norvégienne à tenter de se réformer. À la suite des révélations du Norwegian Veterinary Institute, Oslo a décidé d'agir. Le gouvernement prépare deux textes qui pourraient améliorer les conditions d'élevage du saumon atlantique, l'un sur le bien-être animal et l'autre sur l'exploitation des mers. En attendant, l'Autorité de sécurité alimentaire dit toujours recevoir des signalements indiquant que du saumon non réglementaire continue de sortir du pays.