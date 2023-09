Moustique tigre, ambroisie... les espèces invasives, une menace sous-estimée pour l'environnement local

Les espèces exotiques envahissantes, une menace pour la biodiversité. C'est ce que révèle un rapport publié lundi 4 septembre 2023 de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique pour la biodiversité et les services écosystémiques (IPBES). Préparé par 86 experts internationaux originaires de 49 pays, il s'appuie sur plus de 13.000 études de références, synthétisés pendant quatre ans. Ces animaux, comme les moustiques-tigres qui peuvent véhiculer des virus comme ceux du chikungunya, de la dengue et du zika ou ces plantes, telles que l'ambroisie importée d'Amérique du Nord, introduits volontairement ou non par l’homme. Elles finissent par proliférer au point de supplanter ou chasser les espèces indigènes.