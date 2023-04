Moustiques tigres : ces départements sur le qui-vive avant l'éclosion des larves

De Limoges (Haute-Vienne) à Annecy (Haute-Savoie) en passant par Bordeaux (Gironde) et Périgueux (Dordogne), des actions de sensibilisation similaires ont été menées ces dernières semaines auprès des habitants afin de leur transmettre les bons gestes, mais également d’évoquer les actions en cours.

Pour éviter l'implantation du moustique tigre actif dès le mois d'avril, c'est le moment d'agir, insiste l'Anses qui appelle tout un chacun à empêcher les larves de se développer. Pour rappel, il est recommandé de changer l’eau des plantes et des fleurs une fois par semaine, de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et nettoyer régulièrement les gouttières, mais aussi de couvrir les réservoirs d’eau (bidons, citernes...) ou encore de vider les récipients (arrosoirs, soucoupes). À compter du 1er mai, date de l'ouverture officielle de la vigilance renforcée, le nombre de moustiques et de piqûres sera recensé. Les habitants des régions concernées sont appelés à prendre l'insecte en photo s'ils en croisent ou s'ils ont un doute et à signaler sa présence sur le site de Signalement-moustique.