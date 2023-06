Mulching, compost, déchetteries : que faire de l'herbe tondue du jardin ?

Le paillage permet de garder l'humidité au pied des plantes et des arbustes, ce qui leur permet de les protéger lors des fortes chaleurs et de limiter les arrosages. Vous pouvez utiliser l'herbe tondue, mais seulement si elle est complètement sèche. En effet, l'herbe fraîchement coupée est gorgée d'eau et la placer directement en paillage risque d'abîmer vos plantes et augmente le risque de voir des champignons se développer. Donc, avant de l'utiliser, il convient de la laisser au soleil quelques jours. Dès que l'herbe est bien sèche, vous pouvez la placer autour des pieds de vos arbres et arbustes, mais aussi dans les jardinières. Cette technique permet par ailleurs d'apporter à la terre de la matière organique et de favoriser la fertilité du sol.