Face à la sécheresse, Christophe Béchu appelle les préfets à agir "dès à présent"

Quatre départements, "l’Isère, les Bouches-du-Rhône, le Var et les Pyrénées-Orientales", sont déjà concernés par des restrictions, et "dix autres départements sont sous surveillance", des mesures "extraordinairement précoces".

Pour cause, "ce mois de février s’annonce comme le plus sec depuis 1959", a signalé Christophe Béchu, quelques jours après un record historique de 32 jours sans véritable pluie, la plus longue sécheresse météorologique jamais enregistrée, décroché mercredi 22 février. "La situation est plus grave que l’an dernier à la même époque et on a deux mois de retard sur la recharge des nappes phréatiques", s'est-il inquiété. Des nappes déjà éprouvées par un précédent épisode en 2022 : l'an passé, "entre 700 et 1 000 communes avaient manqué d’eau potable pendant plusieurs semaines" et "100 communes ont dû être alimentées par bouteilles ou citernes entre l’été et l’automne".