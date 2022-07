Nager avec des dauphins : une activité illégale et "très lucrative" traquée par la justice

Ce n'est pas la première fois que ces sociétés se retrouvent dans le viseur des autorités. Elles avaient ainsi déjà fait l'objet, en avril 2021, d'un rappel de la gendarmerie maritime. Mais rien n'y a fait et les trois entreprises ont continué tout l'été 2021 à proposer à leurs clients de nager avec des dauphins, "parce que c'est très lucratif", selon le parquet. Une offre qu'elles ont ensuite de nouveau proposée en juillet 2022.

Mais leurs activités ont alerté les associations de défense des animaux et France nature environnement a fini par effectuer un signalement auprès de la gendarmerie, qui a elle-même constaté les faits. Le parquet a placé les trois gérants des trois sociétés en garde à vue et mené des perquisitions. Un juge des libertés et de la détention "a pris une ordonnance de saisie des quatre bateaux appartenant aux trois entreprises", a encore précisé le parquet auprès de l'AFP.

Les responsables seront de nouveau entendus "pour être jugés d'ici à la fin de l'année", notamment pour "pratique commerciale trompeuse" et "perturbation volontaire d'espèce animale non domestiquée protégée", a ajouté le parquet. Les gérants risquent jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende.