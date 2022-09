Le changement climatique dû aux variations de l'orbite terrestre ? La Nasa n'a jamais défendu cette théorie

On peut noter, comme l'a fait l'AFP, que la Nasa a montré, à travers une étude dévoilée en 2012, que "les gaz à effet de serre générés par l'activité humaine - et non les changements de l'activité solaire - sont la force motrice du réchauffement climatique". Un constat qui fait écho à ceux des climatologues, mobilisés sur ces questions depuis plusieurs décennies. Il existe aujourd'hui un consensus scientifique autour de la responsabilité humaine dans le réchauffement, ce dont témoignent les différents rapports du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat.

Notons, comme le soulignait TF1info il y a quelques semaines, que la France est le pays de l'OCDE où l'on recense la plus forte part de la population sensible aux thèses climato-sceptiques. Seuls 57% des sondés établissent en effet un lien direct entre l'action de l'Homme et les modifications majeures du climat enregistrées à travers le monde. À titre de comparaison, 84% des Italiens mettent en avant ce lien, tout comme 80% des Espagnols et 74% des Polonais. "Le doute s’est durablement installé dans la population", et ce même si les discours climato-sceptiques ont aujourd'hui quasiment disparu des médias, faisait remarquer le chercheur et membre du Giec François Gemenne. Il s'inquiétait ainsi de voir la science devenir "affaire de croyances et d’opinions politiques", une situation "dramatique pour la démocratie" selon ses mots.