Ne jetez plus les rouleaux de papier toilettes, recyclez-les !

Recycler ses déchets ménagers est une excellente manière de participer à la protection de l’environnement. Le papier toilette est un indispensable du panier ménager. Sa consommation est élevée tout comme le nombre de déchets produits après usage. Voici quelques idées ingénieuses pour recycler ses rouleaux de papier toilettes au lieu de les jeter.

Les rouleaux de papier toilettes vides représentent une quantité de déchets astronomique pour les ménages. S’ils ont tendance à s’entasser dans vos toilettes, pensez à les réutiliser pour créer des objets utiles au quotidien. Ces idées ingénieuses pourront vous aider à réduire vos déchets et à créer par vous-même des objets innovants. En voici quelques-unes.

Recyclez vos rouleaux de papier toilettes en pot à crayon

La forme cylindrique des rouleaux de papier toilette est idéale pour fabriquer soi-même des pots à crayon. Avec chaque rouleau, vous pourrez créer un pot à crayon avec plusieurs compartiments. Pour cela, collez entre eux les différents rouleaux puis collez cet ensemble de rouleaux sur une surface cartonné afin d’ajouter un fond à vos pots à crayon. Autrement, vous pouvez très bien simplement "pimper" ces petits cylindres en cartons avec une multitude de couleurs et de motifs, pour en faire des pots individuels.

Faites-en des ranges-câbles

Vous accumulez souvent de nombreux câbles et chargeurs, parfois rangés en vrac dans une boîte. Une habitude qui n’est pas forcément idéale puisque ces fils s’emmêlent entre eux et il peut être difficile de retrouver facilement le câble que l’on cherche lorsque l’on en a besoin. Pour éviter ce temps perdu et cet amas de câbles informatiques, vous pouvez utiliser vos rouleaux de papier toilettes pour organiser et ranger vos câbles.

Insérez dans chacun des cylindres votre fil, puis disposez-les dans votre boîte. Avec cette technique, dites au revoir au démêlage des câbles. Pour vous y retrouver encore plus aisément, pensez à écrire sur le rouleau à quel appareil appartient le câble rangé. Ainsi, en seulement un coup d’œil, vous pourrez retrouver le fil que vous cherchez.

Des pochettes-cadeaux en rouleaux de papier toilettes ?

Si vous cherchez une idée créative et ingénieuse pour réutiliser vos rouleaux de papier toilettes, en voici une assez surprenante : essayez de les transformer en mini-pochettes pour vos petits cadeaux. Si vous souhaitez fabriquer un emballage cadeaux pour des petits bijoux ou d’autres petites surprises, placez votre objet à offrir dans le cylindre puis pliez les extrémités de chaque côté afin de refermer le rouleau. Pour sécuriser votre emballage, et le rendre plus esthétique, ajoutez un ruban pour bien fermer votre minipochette. Pour créer un emballage personnalisé, n’hésitez pas à peindre ou coller des petits éléments décoratifs.

Une enceinte portative

Finalement, les rouleaux de papier toilettes peuvent se recycler de 1 000 façons différentes. Cette fois-ci, il n’est pas seulement question d’esthétisme ou de pratique, mais d’accessoire. En effet, avec un rouleau de papier toilette, vous pourrez créer par vous-même un système pour amplifier le son de votre téléphone : une petite enceinte portative.

Pour cela, il vous suffira de découper une fente de la taille de votre téléphone dans les sens de la longueur de votre rouleau. Plantez ensuite quatre punaises épingles afin de stabiliser votre amplificateur de son et pensez à customiser votre objet avec plusieurs éléments décoratifs. En plaçant votre téléphone dans la fente, vous remarquerez que le son de votre appareil sera naturellement amplifié.