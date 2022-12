Neige et verglas : le sel déversé sur les routes est-il nocif pour l’environnement ?

En hiver, la neige et le verglas rendent les routes dangereuses pour les usagers. Pour éviter ce phénomène, du sel est épandu sur la chaussée afin d'empêcher ces éléments glissants de s'y installer durablement. Le sel est le principal "fondant" utilisé en France comme en Europe pour lutter contre la neige et le gel, principalement pour des raisons de coût. Dès 2011, la fédération France Nature Environnement, composée de 3000 associations, alertait déjà sur ce fondant et son "impact considérable" sur l'environnement.

Et pour cause, le sel peut brûler le feuillage des végétaux, provoquer un dessèchement au niveau des racines ou modifier les propriétés des sols. Par infiltration, il se retrouve autant dans les nappes phréatiques que dans les cours d'eau - ce qui peut être nocif pour certains animaux - mais également dans les infrastructures gouvernementales et l’eau potable.

Par réaction chimique, il peut aussi "libérer" les métaux lourds présents sur les routes (plomb, zinc, aluminium), provenant notamment des carrosseries ou des pneumatiques, et entraîner leur dispersion dans la nature.