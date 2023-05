Néonicotinoïdes : les dérogations autorisant ces pesticides en 2021 et 2022 étaient illégales

Une décision hors-la-loi ? Le Conseil d'État juge ce mercredi que les dérogations accordées en 2021 et 2022 en France à des insecticides néonicotinoïdes pour protéger les semences de betteraves sucrières "sont illégales". "Aucune dérogation n'est en effet possible si la Commission européenne a formellement interdit un pesticide", souligne la plus haute juridiction administrative française dans un communiqué, se référant à l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) du 19 janvier dernier.