Un blé sans gluten, une tomate enrichie ? On vous explique le débat sur les "nouveaux OGM"

L'Europe veut accélérer le déploiement de plantes résistantes au changement climatique. La technique utilisée, dite NGT, est différente de celle appliquée aux OGM. Mais ses détracteurs craignent des effets indésirables et l'Anses recommande de les évaluer "au cas par cas".

Vous avez aimé le débat sur les OGM dans les années 1990 ? Vous allez adorer celui sur les NGT. De quoi parle-t-on ? D'abord, NGT pour "nouvelles techniques génomiques" (ou NBT). Ensuite, il s'agit d'une boîte à outils composée de différentes technologies scientifiques permettant d'éditer le matériel génétique des plantes. Pour quoi faire ? Améliorer leur rendement, les rendre plus résistantes, augmenter leur intérêt nutritif, par exemple.

Concrètement, il s'agit de désactiver un gène ou de transférer des gènes issus de la même espèce pour obtenir les effets mentionnés ci-dessus. Ces NGT créent-elles des OGM ? Non... et un peu oui. S'il est possible de créer des OGM à partir de ces NGT, celles-ci visent surtout à créer des variétés de plantes équivalentes aux variétés conventionnelles en limitant le nombre de modifications génétiques. Ainsi, des semences manipulées par NGT présentent des modifications susceptibles de se produire naturellement dans l'environnement ou lors de croisements habituellement pratiqués.

L'Europe se décidera après les élections

Pourquoi on en parle ? Parce qu'en février, le Parlement européen a approuvé une proposition d'assouplissement réglementaire pour les végétaux issus de ces NGT : toute une partie d'entre eux ne seraient plus soumis à une évaluation préalable et à une longue procédure d'autorisation.

Est-ce que tout le monde est d'accord ? Non, et d'abord au niveau européen : le texte est passé grâce à une courte majorité et doit encore être approuvé par les États membres, qui sont divisés. Peu de chance qu'il aboutisse avant les élections européennes.

Un avis important publié tardivement

Ensuite, le débat partage aussi la communauté scientifique. Dans un avis rendu public mercredi, l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire, recommande d'évaluer "au cas par cas" les "risques sanitaires et environnementaux" liés à ces variétés avant toute mise sur le marché. Elle plaide aussi en faveur d'un contrôle post-utilisation et d'un suivi par une agence indépendante.

Et cet avis, ou plutôt le contexte qui l'a accompagné, n'a pas aidé à apaiser le débat : il devait initialement être publié avant le vote au Parlement européen, pour éclairer les enjeux, mais cela n'a pas été le cas. Il a finalement été diffusé mercredi après les révélations de ses grandes lignes dans Le Monde la veille.

Ce texte est une bonne nouvelle Pascal Canfin, eurodéputé

Le ministère de l'Agriculture n'a pas commenté, mais à Bruxelles, la France a soutenu les NGT. Tout comme Pascal Canfin, député Renew : ce texte est "une attente importante des agriculteurs" et "une bonne nouvelle, qui montre que l'Europe et le Pacte vert ne fournissent pas que des contraintes, mais aussi des solutions supplémentaires".

Selon lui, les garde-fous sont clairs : le texte prévoit d'autoriser les NGT "uniquement à condition qu'elles soient associées à une baisse des produits phytosanitaires ou à un objectif d'adaptation au changement climatique".

Risque d'allergie et risque pour la nature

Mais alors, ces NGT, est-ce que c'est dangereux ? C'est évidemment la question à laquelle la communauté scientifique ne peut apporter de réponse précise. "La méthode utilisée est certes incroyablement efficace et innovante, mais nous ne sommes pas à l'abri de modifications inattendues et non détectées a priori", estime Philippe Grandcolas, chercheur au CNRS. Plusieurs études documentent ces effets inattendus, en termes d'allergie par exemple, ou sur la nature, lors de rencontre entre les animaux et ces plantes NGT.

"Il s’agit notamment des risques liés à une modification inattendue de la composition de la plante pouvant générer des problèmes nutritionnels, d’allergénicité ou de toxicité, ou de risques environnementaux à moyen et long terme", écrit l'Anses.

Reste aussi à bien préciser la finalité. Les rares NGT qui existent dans le monde ne répondent pas tous à des objectifs d'adaptation au changement climatique : riz de petite taille, blé plus faible en gluten, pomme de terre tolérante à un herbicide, vigne résistante à la pourriture grise et tomate à haute teneur en acides aminés.

Pour rappel : aucune plante obtenue via ces NGT n'est autorisée à ce jour dans l'UE, où tous les OGM sont interdits à la culture, à l'exception du maïs MON810 de Monsanto, cultivé sur de petites surfaces en Espagne et au Portugal.

Ironie du sort, la principale technologie utilisée pour obtenir des NGT est celle des ciseaux moléculaires (CRISPR-Cas) dont la découverte a valu aux généticiennes Emmanuelle Charpentier et Jennifer Doudna le prix Nobel de physique en 2020.