Le maire de L'Houmeau Jean-Luc Algay souhaitait installer une culture maraichère raisonnée sur des terres appartenant à la commune. Mais l'analyse de l'eau prélevée dans les nappes phréatiques a révélé une forte teneur en nitrates et en pesticides. Même l'Agence régionale de santé déconseille, à demi-mots, de cultiver ces terres.

À L'Houmeau, en Charente-Maritime, 44 hectares de terre sont coincés entre deux marais protégés, la commune et la plage. Des parcelles autrefois cultivées de façon intensive et détenues par dix-sept propriétaires. Depuis quelques années, le maire de la commune, Jean-Luc Algay (Parti radical) a entrepris de faire racheter par son administration ces terres situées dans un endroit sensible, face à l'océan.

Objectif : préserver la zone et générer une activité économique en encourageant, sur une partie des terres, l'installation de maraichers bio ou défenseurs d'une agriculture raisonnée. Mais rien ne s'est passé comme prévu.

Un insecticide interdit depuis 1972

"L'été dernier, nous avons réalisé des forages pour développer le chauffage par géothermie sur nappe, explique le maire à TF1. C'est l'opérateur qui m'a alerté quand il a découvert les résultats des analyses des nappes phréatiques à 15 mètres de profondeur. La teneur en nitrate était supérieure à la norme : 64,2 mg/l d'eau, quand dans l'eau potable, elle doit être au maximum de 50 mg/l pour les adultes et de 10 mg/l pour les nourrissons."

Inquiet, Jean-Luc Algay demande de nouvelles analyses portant cette fois sur une centaine de résidus de pesticides connus. Dans la région, la culture intensive de céréales a laissé des traces. Trois résidus ont été identifiés, dont le dieldrine, un insecticide interdit en France en 1972. "J'ai été choqué d'apprendre qu'on trouvait encore la trace de ce produit interdit depuis plus de 50 ans", confie le maire.

Une consommation de cette eau sans traitement est déconseillée Agence régionale de santé

Et ce n'est pas tout : les analyses montrent aussi la présence d'un herbicide, le diméthachlore mais aussi du chlorothalonil, un fongicide dont la présence en quantité a entraîné la fermeture de captages d'eau potable sur le territoire de La Rochelle. Ce produit a été mesuré à 1,3 mg/l, soit au-delà de la limite fixée à 0,1 mg/l.

De quoi inquiéter le maire de L'Houmeau, qui prévient aussitôt l'Agence régionale de santé. Celle-ci lui répond dans un courrier daté du 25 avril dernier. "Une consommation de cette eau sans traitement est déconseillée, écrit l'ARS. N'ayant pas connaissance d'études permettant de savoir dans quelle mesure les végétaux concentrent ces substances (…) je vous invite à appeler l'attention de tout maraîcher biologique de cette situation."

Et d'encourager les futurs exploitants à faire "réaliser des analyses préalables pour contrôler la qualité des terres et de l'eau qui seront utilisées".

L'eau des puits impropre à la consommation

"Les bras m'en sont tombés", réagit le maire de L'Houmeau. D'autant que l'ARS soulève un autre problème : les puits présents sur ce territoire, avec des particuliers qui puisent directement de l'eau dans la nappe phréatique contaminée. "Pour les particuliers qui décideraient d'utiliser une telle eau, poursuit l'ARS, le lavage des denrées produites avec l'eau du réseau public avant consommation permet de limiter le risque d'ingestion d'une eau polluée." Enfin, l'ARS recommande de ne pas "consommer l'eau provenant d'un puits privé qui n'est pas soumise à un contrôle de qualité régulier".

Ces propos ont de quoi inquiéter, alors que certains propriétaires de puits rechignent toujours à les déclarer et qu'il n'est pas aisé de savoir combien d'installations sont effectivement utilisées sur le territoire de la commune. Le maire a prévu une communication dans le magazine de la ville pour encourager les propriétaires à déclarer leurs ouvrages et à vérifier la qualité de l'eau utilisée et les conditions dans lesquelles ils l'utilisent.

Jean-Luc Algay, lui, a renoncé à son projet d'installer des maraîchers sur ces parcelles. "Je me voyais mal dire aux maraichers qu'ils pouvaient cultiver ces terres, mais qu'ils devaient prévenir leurs clients de bien laver les légumes à l'eau potable", dit-il.

L'élu a prévu de transformer ces terrains en prairies, espérant que de nouvelles analyses, "d'ici quatre à cinq ans", permettent de remettre le projet bio sur la table. À ce stade, il n'a eu aucune nouvelle des autorités sur une possible décontamination des nappes qui se trouvent sous la commune de 2900 habitants.