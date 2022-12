Non, ce militant à la main "bétonnée" n’est pas le neveu de Sandrine Rousseau

"Ben, c'est ballot, Dimitri Rousseau, militant écologiste et neveu de Sandrine Rousseau, a collé sa main sur la route pour "sauver la planète" on l'a laissé partir avec un bout de la planète pour chez lui", relaye notamment un compte Twitter. En cherchant des informations relatives à cette action, le nom de Dimitri Rousseau ne figure nulle part. Et pour cause : ce dernier n’existe pas.