L'empreinte carbone annuelle d'une heure de streaming par jour est-elle la même que pour un vol aller-retour Paris-New York ?

Dans le détail, l'agence a cherché à rendre compte de l'ensemble des consommations d'énergie induites par le streaming, et donc par extension de l'intégralité des émissions associées. Cela inclut l'hébergement des données (via les datacenters), l'acheminement de ces données par le biais des réseaux de télécommunication, ainsi qu'en bout de chaîne la consommation des appareils électroniques utilisés par les particuliers (téléphones, tablettes, ordinateurs...). L'AIE, qui se réfère à des études sérieuses révisées par des pairs ainsi qu'à ses propres travaux, présente des conclusions bien moins alarmistes que celles qui ont pu circuler ces dernières années. Les émissions horaires de CO2 liées au streaming sont ainsi évaluées à 36 grammes. Sachant qu'elles sont amenées à diminuer à l'avenir, "étant donné que l'efficacité énergétique des centres de données et des réseaux s'améliore rapidement - doublant tous les deux ans".

En se basant sur cette estimation haute de 36 grammes par heure (qui rejoint celle de l'Ademe, en France), soit 252 grammes par semaine et un peu plus de 13 kg par an, on se trouve très loin des émissions d'un vol aller-retour vers New York. 365 heures de streaming à l'échelle d'une année émettent environ 73 fois moins de CO2. France 2, qui a réalisé s'être trompé, a d'ailleurs reconnu une erreur et s'est empressé de la corriger en fournissant des chiffres actualisés et justes.